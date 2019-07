Calabria: guai per Oliverio, la Procura chiede il rinvio a giudizio per corruzione e abuso d’ufficio

8 Luglio 2019 22:51

Calabria: guai per Oliverio, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della Regione accusato di abuso d’ufficio e corruzione

Guai per il presidente della Regione Calabria: la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per Mario Oliverio accusato di abuso d’ufficio e corruzione nell’ambito dell’inchiesta “Lande desolate” su alcuni appalti gestiti dalla Region. Dall’inchiesta sono emersi presunti illeciti, in particolare, nella gestione degli appalti riguardanti l’aviosuperficie di Scalea, l’ovovia di Lorica e il rifacimento di Piazza Bilotti. Rinvio a giudizio anche per Nicola Adamo e per la moglie Enza Bruno Bossio, deputata del Pd. L’udienza preliminare è stata fissata per il 17 ottobre. Tra gli indagati nell’inchiesta ci sono anche l’ex sindaco di Pedace, Marco Oliverio, e l’imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri.

