8 Luglio 2019 23:11

Pauroso incidente stradale in Calabria: un giovane di 22 anni è deceduto in un incidente stradale accaduto a Crotone

Incidente mortale in Calabria lungo la provinciale che dalla rotatoria di Passovecchio s’innesta sulla SS106. Un giovane centuaro di 22 anni, Francesco Forte, è deceduto in un terribile sinistro a Crotone: la moto, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un’auto. Ferito il conducente dell’automobile.Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo