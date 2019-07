Calabria: si è concluso il Grest 2019 della Parrocchia Santa Lucia di Miglierina

28 Luglio 2019 19:01

Calabria: nella serata di sabato 27 luglio, si è concluso il Grest 2019 della Parrocchia Santa Lucia di Miglierina

Nella serata di sabato 27 luglio, si è concluso il Grest 2019 della Parrocchia Santa Lucia di Miglierina. E’ andata in archivio anche questa decima edizione portando con sé tanto entusiasmo ed allegria per una settimana a più di cinquanta bambini dai 3 ai 13 anni. Quest’anno il tema scelto è stato “GREST con N01” per festeggiare un traguardo importante, il decimo GREST, tutto è iniziato nel 2010 e da allora ogni anno si sono avvicendati diversi animatori e molti bambini, cresciuti ogni estate con tematiche diverse e interessanti. Il primo anno “Attraverso i tuoi occhi” tema dedicato a Santa Lucia (Santa patrona di Miglierina), nel 2011 “Nel nome di Gesù…Alzati e Cammina”, dedicato alla venuta di Papa Benedetto XIV a Lamezia Terme, nel 2012 “A che ora è la fine del Mondo!?”, visto anche l’anno e la profezia Maya si era deciso di non essere superstiziosi e di utilizzare questo tema, nel 2013 “Navigando nella Fede”, tema dedicato all’anno delle fede che cadeva proprio nel 2013, nel 2014 “Sei Felice se…”, perchè si può essere felici rispettando gli altri ragazzi e il prossimo, nel 2015 “Ti darò una mano”, GREST dedicato alla fratellanza e all’unione di diverse culture, nel 2016 “In cammino per servire”, tema dedicato al Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco, nel 2017 “Tutti su per Terra!”, tema dedicato al rispetto dell’ambiente e di ciò che ci circonda, prendendo spunto dall’enciclica Laudato si di Papa Francesco, nel 2018 “#SocialMente”, tema dedicato all’uso spropositato e a volte sbagliato di internet e dei social network. In questo decimo GREST si è deciso di raccoglierli tutti in un solo tema e in un solo logo che è stato rappresentato nella maglietta che hanno indossato gli animatori.

Durante questa esperienza di Grest, i bambini hanno imparato la gioia dello stare insieme e del prendersi cura di se stessi, degli altri e delle cose. Hanno conosciuto nuovi amici e hanno imparato i valori cristiani del vivere comune. Ogni pomeriggio dal lunedì al sabato nell’anfiteatro comunale , secondo lo stile salesiano ed il metodo educativo–preventivo di Don Bosco, tramite momenti di amicizia, di gioco, di divertimento, di formazione, i bambini sono stati aiutati a riflettere e su argomenti importanti per una sana crescita. La realizzazione di questa frenetica settimana è stata possibile grazie all’impegno di Don Pasquale Di Cello e alla collaborazione di 30 animatori. Bisogna ringraziare anche il sindaco Pietro Hiram Guzzi e tutta l’amministrazione comunale che ha concesso, come ogni anno, lo spazio dell’anfiteatro comunale. Lo scopo del Grest, è stato quello di crescere insieme, affrontando nuove esperienze e collaborando vicendevolmente. Gli animatori, per diversi pomeriggi, sia prima che durante il Grest, si sono ritrovati per preparare giochi, scenette e attività. Quest’anno la preparazione è iniziata da maggio. Arrivati all’ultimo giorno di Grest è sempre una soddisfazione poter vedere la felicità dei bambini e questo dà la convinzione di aver costruito qualcosa di unico. Il grande epilogo si è avuto in una calda e movimentata serata finale, che è iniziata con la Santa Messa, insieme ai genitori, presieduta da Don Pasquale. Successivamente c’è stata la premiazione e proclamazione della squadra vincente. Alla fine, chiusura con un rinfresco per tutti quanti, ragazzi e adulti. Il Grest è perfettamente riuscito grazie alla passione degli organizzatori, i quali si sono impegnati in questi mesi, regalando a tanti ragazzini di Miglierina e non solo, una settimana di spensieratezza.

Valuta questo articolo