Calabria, furto e ricettazione di farmaci: 3 arresti e sequestri

26 Luglio 2019 07:38

Calabria: arresti per furto, ricettazione e successiva rivendita in nero di farmaci

Una vasta operazione è in corso contro il furto, la ricettazione e la successiva rivendita in nero di farmaci, e prevede l’esecuzione di 3 misure cautelari restrittive e di sequestri preventivi, con l’impiego di oltre 80 militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e dell’Arma territoriale.

L’operazione è condotta dal Nas di Catanzaro e coordinata dalla Procura di Lamezia Terme.

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista in mattinata presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme.

Valuta questo articolo