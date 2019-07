Calabria, da in escandescenza minacciando i passanti: arrestato 35enne

23 Luglio 2019 17:13

Calabria, i carabinieri sono intervenuti ed hanno individuato l’uomo che dopo essersi scagliato contro i militari si dava a repentina fuga ma veniva immediatamente rintracciato ed arrestato

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Arena hanno arrestato un soggetto di Dasà (Vibo Valentia) per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari era stato richiesto intorno alle 19 circa di ieri da alcuni cittadini che si trovavano nella via provinciale di Dasà, segnalando che un soggetto stava dando in escandescenza, minacciava di colpire i presenti e si presentava in evidente stato di alterazione psichica. I carabinieri sono intervenuti con due pattuglie in pochi minuti ed hanno individuato l’uomo che dopo essersi scagliato contro i militari si dava a repentina fuga ma veniva immediatamente rintracciato ed arrestato.

