Buon compleanno Mattarella: il Presidente della Repubblica compie 78 anni

23 Luglio 2019 17:59

Sergio Mattarella oggi compie 78 anni. Tantissimi in queste ore sui social gli auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica.

Landini: “Auguri presidente, garante della democrazia e dei valori della costituzione”

”A nome mio personale e della Cgil, desidero esprimere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i più sinceri auguri per il suo compleanno”. Parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. ”In questi anni difficili- prosegue il segretario della Cgil – il Presidente Mattarella, con il suo garbo, la sua discrezione, il suo equilibrio e rigore morale, il suo alto senso delle istituzioni, ha svolto un ruolo fondamentale di garante della democrazia e dei valori della Costituzione Repubblicana”.

”Il Presidente Mattarella – conclude Landini – in questa fase di crisi economica, politica e sociale, che ha colpito in modo rilevante le fasce più deboli del nostro Paese, è sempre stato vicino alle ragioni dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei precari. Lo ringraziamo per quanto ha fatto e continuerà a fare”.

Gli auguri dell’AnciSicilia

“Esprimiamo i nostri migliori auguri al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, in occasione del suo 78esimo compleanno ringraziandolo per il suo costante e quotidiano impegno a difesa della Costituzione e dei valori democratici del nostro Paese“. Dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia. “Rivolgiamo al Presidente, inoltre, la nostra più profonda riconoscenza – continuano Orlando e Alvano– per la sua opera al servizio delle istituzioni”.

Sergio Mattarella

Sergio Mattarella, nato a Castellamare del Golfo nel 1941. Il padre, Bernardo è stato un uomo democristiano mentre suo fratello maggiore Piersanti fece carriera in politica fino a divenire presidente della regione Sicilia. Fu assassinato da Cosa nostra a seguito della denuncia al proprio assessore, Giuseppe Aleppo, di aver manomesso i contributi agricoli regionali.

Sergio, al contrario, entra in politica grazie alla Democrazia Cristiana proprio come suo padre e suo fratello, ma poi diventa deputato per il Partito Popolare Italiano e in seguito per la Margherita. Dal 2011 fu giudice costituzionale di nomina parlamentare. Nel 1989 venne eletto Ministro dell’Istruzione, nel 1998 è Vice presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1999 viene nominato Ministro della difesa. A lui si deve anche la legge Mattarella, alla quale il politologo Giovanni Sartori diede l’appellativo di “Mattarellum”, che fu impiegata per le elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001.

