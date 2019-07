A Brancaleone il workshop “valorizzazione e promozione del territorio, una sfida per il futuro della Calabria”

14 Luglio 2019 12:21

Quest’anno la Pro Loco di Brancaleone ha organizzato una due giorni un ricca di momenti formativo – culturale tra i più partecipati di tutto il territorio reggino negli ultimi anni

Settima edizione del Workshop “valorizzazione e promozione del territorio,una sfida per il futuro della Calabria” sarà appunto questo il tema di fondo di quest’anno che vedrà l’attesissimo appuntamento per parlare di territorio, risorse, potenzialità, identità ed opportunità di sviluppo sul piano turistico-commerciale. Quest’anno la Pro Loco di Brancaleone ha organizzato una due giorni un ricca di momenti formativo – culturale tra i più partecipati di tutto il territorio reggino negli ultimi anni. Giunto alla sua settima edizione, il workshop territoriale nato nel lontano 2013 è organizzato dalla Pro-Loco di Brancaleone che ha inteso sin dal principio (ed intende anche farlo quest’anno) porre sotto i riflettori numerose tematiche che ogni anno accendono proficui dibattiti e straordinarie iniziative che prendono vita dall’incontro e confronto tra attori ed operatori turistici del territorio Calabrese. Quest’anno il Workshop affronterà tematiche altrettanto importanti, che porranno al centro dell’attenzione “le risorse storico-culturali, enogastronomiche, nonchè il patrimonio materiale ed immateriale dell’intero comprensorio reggino”, intese come opportunità di sviluppo per il turismo culturale ed ecosostenibile della nostra intera Regione. Si partirà con un Forum di approfondimento Sabato 27 Luglio alle ore 17:30 presso la Dimora del confino di Cesare Pavese che affronterà la tematica “Turismo valorizzazione e sviluppo territoriale” Il forum sarà dedicato al territorio calabrese, alle sue risorse alle possibili strategie di marketing e promozione turistica attraverso nuove tecnologie; nonché la valorizzazione dei borghi antichi, e del patrimonio materiale ed i materiale che sarà il filo conduttore dell’intero workshop tra i relatori attesi a questo Forum: Giuseppe Avena; Professore e ricercatore Universitario di Statistica Sociale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università degli Studi di Messina che tratterà che tratterà il tema delle “ Strategie di destinazione e network territoriali per mercati esteri”. Domenico Guarna (Presidente Associazione il Giardino di Morgana) che tratterà il tema relativo a Ecoturismo: “I percorsi della conoscenza tra la Via dei Borghi e l’Archeotrekking ” inoltre illustrerà in anteprima il progetto dell’Associazione #Restituzioni. Franco Tuscano (Presidente dell’ Associazione Culturale Paleo Cosmo, esperto in lingua, storia e cultura Greco-Calabria) che tratterà un importante tematica relativa alla “ lingua Greca di Calabria, tra passato, presente e futuro ”. Filippo Quartuccio (Consigliere Metropolitano, delegato alla Cultura) che tratterà il tema de “ Il Registro delle Eredità Immateriali nell’area Metropolitana ”. Modererà i lavori il giornalista Gianfranco Marino immancabile presenza all’interno di questo prestigioso appuntamento. Al termine delle relazioni i presenti potranno partecipare ad una degustazione Enogastronomica a cura della Cooperativa “Cantina di Bova” che illustrerà le peculiarità dei pregiatissimi Vini della Cantina.

L’appuntamento di Domenica 28 Luglio vedrà un laboratorio interattivo per adulti e ragazzi sempre presso il giardino della Dimora del Confino di Cesare Pavese a Brancaleone marina. Qui i partecipanti si ritroveranno alle ore 17:30 per conoscere la storia, la tradizione e la riscoperta degli antichi sapori di una volta, quali i famosi “Maccheroni”. Il laboratorio sarà curato dai soci della Pro-Loco di Brancaleone che attraverso una ricostruzione storico-scientifica e culturale, ripercorreranno la tradizione popolare e contadina attraverso le tipicità gastronomiche del territorio, il laboratorio tratterà nelle sue varie fasi i temi: “Arnesi e strumenti per la filatura dei maccheroni, L’impasto, la filatura, la manualità…,Processi di cottura, condimenti tradizionali, fino ad arrivare ad un vero e proprio Simposio al gusto e alla tradizione con l’assaggio Le iscrizioni per il Laboratorio sono a numero chiuso entro e non oltre il 26 Luglio, per informazioni : TEL/ 347-0844564

L’EVENTO SI FREGIA DEI SEGUENTI PATROCINI:

Comune di Brancaleone; Consiglio Regionale della Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria.

