Bando Sport e Periferie: fondi in arrivo per Messina

26 Luglio 2019 20:32

Messina, Villarosa: “Nuovi progetti finanziati con il Bando Sport e Periferie lanciato a fine 2018 dal nostro Governo”

Il Movimento 5 Stelle comunica che in riferimento al bando Sport e Periferie del 15 novembre 2018, volto a realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva o a riqualificare gli impianti esistenti, e’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti presentati approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2019.

Ecco alcuni Comuni della provincia di Messina che hanno, con successo, partecipato al Bando Sport e Periferie del 2018, Capizzi (210.000 euro), Alcara Li Fusi (75.000 euro), Nizza di Sicilia (375.000 euro), Reitano (circa 375.000 euro), Barcellona Pozzo di Gotto (circa 255.000 euro che andranno all’ASD Energy), S.Lucia del Mela (375.000 euro), Tripi (129.000 euro) e Venetico (circa 150.000 euro). “Sono in tutto ben 72 i milioni di Euro che questo bando stanzia per lo sport, questo perché sappiamo molto bene quanto siano importanti strutture adeguate e sicure per la crescita delle nostre comunità!” Conclude il Sottosegretario Alessio Villarosa.

