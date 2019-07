Reggio Calabria: ecco il bando per la concessione delle palestre scolastiche

27 Luglio 2019 19:26

II bando consente alle società sportive dilettantistiche di utilizzare in concessione i locali degli Istituti Scolastici di Reggio Calabria: ecco l’elenco delle palestre disponibili

E’ online sul portale dell’Ente l’avviso pubblico per la concessione in uso per le Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore per l’anno 2019-20.

Un passaggio fondamentale per lo svolgimento di “attività sportive e/o ricreative ed altre attività compatibili con le caratteristiche e la specificità delle strutture stesse.

Sull’argomento, è intervenuto il Consigliere Metropolitano con delega all’Edilizia Scolastica e programmazione della Rete Scolastica, Istruzione, Sport e Impiantistica Sportiva Demetrio Marino.

“II bando – ha affermato il consigliere metropolitano – consente alle società sportive dilettantistiche di utilizzare le palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria in concessione, per svolgere attività sportive e ludiche del prossimo anno sportivo nei tempi compatibili con l’inizio delle attività scolastiche. Un passaggio importante. fondamentale per la crescita dei nostri giovani e delle tantissime associazioni che con positività e passione operano sul territorio metropolitano. Siamo lieti di comunicare che, grazie al prezioso lavoro dell’ente, la lista delle palestre scolastiche può annoverare due nuovi nomi rispetto all’anno appena trascorso la Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Panella” di Reggio Calabria e la Palestra del Liceo “Pizi” di Palmi “.

Il Settore 12 Edilizia, ha diramato l’elenco completo delle Palestre disponibili

Da Reggio Calabria accanto alla novità rappresentata dalla Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Panella” sono presenti le Palestre dei seguenti Istituti: I.T. Geometri “Augusto Righi”, I.P.I. Artigianato “Fermi”, Istituto d’Arte “Frangipane” e Liceo Scientifico Vinci.

La fascia ionica, invece risponde presente con cinque Palestre scolastiche: il Liceo Classico “Familiari” di Merito Porto Salvo, il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, l’Istituto Professionale Industriale Artig. di Siderno, il Liceo Scientifico “La Cava” di Bovalino e l’Istituto Tecnico Marconi di Siderno.

La fascia tirrenica, accanto alla novità sopra citata della Palestra del Liceo Pizi di Palmi potrà disporre delle seguenti Palestre scolastiche: Istituto Tecnico “Severi” di Gioia Tauro, Istituto Tecnico Commerciale “Repaci” di Villa San Giovanni, Liceo Scientifico “Piria” di Rosarno, Liceo Scientifico “Fermi” di Bagnara Calabra e l’Istituto Tecnico Commerciale “G.Careri” di Taurianova.

La concessione delle strutture potrà essere rilasciata anche ad altri soggetti che ne facciano richiesta, in uso straordinario o temporaneo, per brevi manifestazioni e per una durata non superiore a tre giorni secondo le modalità indicate nel corpo dell’avviso pubblico.

Le Associazioni che intendono avanzare istanza di utilizzo delle palestre dovranno presentare domanda, attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito della Città Metropolitana, entro il giorno 6 settembre 2019.

