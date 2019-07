Balneazione: quattro punti non conformi a Corigliano Rossano

20 Luglio 2019 19:28

Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi al Comune di Corigliano Rossano, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione prelevati in data 19 luglio 2019.

Quattro i punti non conformi:

100 mt sx torrente Gennarito loc. San Nicola; Escherichia coli: 530 UFC/100 ml. (valore limite 500); Enterococchi intestinali: 359 MPN/100 ml ( Valore Limite 200) 100 mt dx Torrente Coriglianeto: Enterococchi intestinali: 272 MPN/100 ml ( Valore Limite 200) Sbocco F.sco Frascone: Escherichia coli: 520 UFC/100 ml. (valore limite 500); Camping Pitagora: Enterococchi intestinali: 243 MPN/100 ml ( Valore Limite 200)

Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.

