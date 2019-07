19 Luglio 2019 21:30

A Bagnara il torneo sportivo organizzato dalla CPO e che sarà unitamente al Concordo “Miss Sirena della Costaviola”, parte integrante della seconda edizione della serata “Donare sotto le stelle” del prossimo 6 Agosto

Inizia il 23 p.v. il torneo sportivo organizzato dalla CPO di Bagnara Calabra e che sarà unitamente al Concordo “Miss Sirena della Costaviola”, parte integrante della seconda edizione della serata “Donare sotto le stelle” del prossimo 6 Agosto. Quest’anno per promuovere la cultura alla donazione, la Cpo si è rivolta anche ai giovani ed al mondo, dello sport, riscuotendo grande collaborazione da tutte le associazioni sportive della cittadina. La sei giorni di sport sarà dedicata alla memoria di Samuel per la Sua storia di lotta sempre e comunque vincente contro la malattia, quale la più vera e forte riflessione sulla normalità della donazione. Nella sua memoria invitiamo tutti a partecipare ai vari tornei di sport organizzati grazie alla Polisportiva di Bagnara Calabra che ha curato i tornei di palla a volo e basket, le scuole calcio Pro-Bagnara e Real Bagnara per il calcio, la scuola Calcio Femminile ed in fine la cortese partecipazione del circolo Unione per il torneo di Burraco. La CPO e l’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità ringraziano tutti coloro, che donando parteciperanno, si ringraziano ancora tutte le associazioni sportive senza le quali il torneo non sarebbe stato possibile.

Si comunica inoltre che le iscrizioni per il torneo di burraco sono ancora aperte e possono effettuarsi tramite il numero di cellulare : 3489930148.

A seguire il calendario degli eventi sportivi:

Giorno 23/07/2019 Piazza Rosario Villari Ore 21:30 Basket

Giorno 24/07/2019-Ore 19:00 Calcetto Bambini

Giorno 25/07/2019-Ore 19:00 Calcetto Bambini

Giorno 26/07/2019 Presso Il Lido Le Sirene Ore 17:00 Pallavolo

Giorno 28/07/2019 P.Zza Rosario Villari -Ore 21:00 Calcio Femminile

Giorno 31/07/2019 Lido Acquarium-ore 21:00 BURRACO iscrizioni al numero di cell.3489930148

Durante l’evento conclusivo, “Donare Sotto le Stelle” seconda edizioni del sei p.v. vi saranno le premiazioni ai vari partecipanti.

