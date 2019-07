Autonomia differenziata, anche la Sicilia chiede di partecipare al tavolo con Conte. Diventerà Bellissima: “Legittima la richiesta di Musumeci”

23 Luglio 2019 13:59

Sicilia, Pontrelli e Tantino (Diventerà Bellissima): “illegittimi i commenti stupidi e non documentati”

“Assistiamo a una proliferazione di commenti insensati, privi di costrutto politico e culturale a margine della sacrosanta richiesta formale del Presidente Musumeci di partecipare, a norma dell’articolo 21 dello Statuto della Regione, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui si affronterà il tema dell’ autonomia differenziata”, dichiarano Tania Pontrelli e Luca Tantino, del Direttivo Regionale di “Diventerà Bellissima”.

“Ma dubitiamo – aggiungono i due dirigenti politici – che gli stessi commentatori d’assalto si siano presi la briga di andare a leggere l’articolo 21 dello Statuto, o si siano documentati sul concetto di regionalismo differenziato, detto anche asimmetrico. Infatti se l’articolo 21 dello Statuto ci dice che il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Che egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato […] col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione, l’articolo 116 della Costituzione ci dice che è prevista la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre”.

“Quello che non capiamo – continuano Pontrelli e Tantino – è cosa vi sia da contestare a un Presidente che per la prima volta nella storia politica della Sicilia decide di fare ascoltare la voce di un intero popolo, difendendone gli interessi attraverso la richiesta di un confronto dialettico e politico fra i vari rappresentanti delle Regioni e il Governo centrale medesimo. Musumeci non ha chiesto di partecipare col nome di Musumeci e quando ha ricordato alle flebili memorie del Premier e del suo esecutivo il proprio diritto di sedere a quel tavolo secondo i dettati dello Statuto, lo ha fatto abbandonando il cognome degli avi per scegliere quello a lui attribuito dagli elettori: Sicilia”.

“Quelli dei commentatori miopi e disfattisti – concludono – sono atteggiamenti che lasciano l’amaro in bocca per tanta ottusità manifesta, ma noi non ci staremo, vogliamo crederci che un giorno diventerà bellissima, grazie a politici di rango come Nello Musumeci e tanti altri”.

Autonomia, Flc Cgil Sicilia: “scuola e istruzione restino fuori”

“Ci auguriamo che la scuola e l’istruzione restino completamente fuori dal progetto del governo sull’autonomia differenziata”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza.

“Le pretese avanzate dalle Regioni che invocano l’autonomia differenziata – spiega – non fanno altro che aumentare il divario tra Nord e Sud, in termini di qualità e di diritti negati agli studenti e ai lavoratori. A Palermo come a Milano la scuola deve offrire le stesse opportunità e le stesse condizioni a tutti”.

“Ad esempio – continua Rizza – sul tema della mobilità è inaccettabile concedere alle regioni la facoltà di aumentare il periodo di permanenza nella sede di servizio, derogando alle leggi nazionali e alla contrattazione collettiva. È evidente l’intento di colpire e scoraggiare il personale docente e Ata meridionale che si è spostato al Nord per lavorare. Questo è un attacco all’unità nazionale del sistema scolastico e una violazione dei diritti dei lavoratori”.

“Pertanto – conclude – terremo alta l’attenzione e saremo pronti a dare battaglia in tutte le sedi e con tutte le nostre forze, per ostacolare questo mostro giuridico e difendere la scuola della Costituzione”.

