19 Luglio 2019 22:36

A Castelveccana un’auto è uscita di strada e con un volo di diversi metri è finita sulla ferrovia mentre arrivava un treno provocando due morti

Terribile incidente a Castelveccana dove un’auto, per cause a cnora in corso di accertamento è uscita fuori strada, precipitando sui binari della ferrovia che corre parallela alla strada. Pochi istanti dopo lo schianto con un treno che ha provocato due morti. Sul posto i carabinieri, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco ed i medici del 118.

Foto di repertorio

