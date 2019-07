Messina, 70enne arrestato per truffa: deve scontare 7 mesi di reclusione [DETTAGLI]

5 Luglio 2019 16:39

Condannato per truffa, 70enne di Messina arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Messina Faro Superiore, in attuazione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno arrestato il 70enne D.C.. per il reato di truffa.

Nella serata, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di mesi 7 e 1 giorno di reclusione per il reato di truffa commesso nel 2017 a Patti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare per l’espiazione della pena.

Valuta questo articolo