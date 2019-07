Arpacal: il Direttore generale Pappaterra in visita al Dipartimento di Catanzaro

2 Luglio 2019 21:00

Dopo l’incontro di ieri a Cosenza, oggi è stato il secondo momento di “reciproca conoscenza” per il nuovo Direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, con il personale in servizio nelle diverse strutture tecniche e laboratoristiche che compongono l’ente tecnico-scientifico calabrese. Oggi, appunto, è stata la volta del Dipartimento provinciale di Catanzaro, che il manager dell’agenzia ambientale calabrese ha visitato nei locali che ospitano gli uffici, i servizi tecnici ed i laboratori, non prima di aver salutato anche il personale della Sede Centrale. Dopo una breve visita guidata nei servizi e laboratori, Pappaterra, accompagnato dal direttore del Dipartimento di Catanzaro, dr. Francesco Nicolace, ha parlato con il personale presente, sottolineando quello che aveva già avuto modo di anticipare ai colleghi del dipartimento di Cosenza: lavorare insieme, ha detto, anche per dare all’Agenzia il giusto riconoscimento che merita nel panorama istituzionale regionale. Da amministratore, ma anche da personaggio che ha rivestito ruoli istituzionali pertinenti, l’impegno del nuovo Direttore generale è quello di stare al fianco di tutti i lavoratori dell’Agenzia, la cui affidabilità e professionalità non è mai stata messa in discussione. C’è da fare un altro step in avanti, appunto per crescere insieme, ha detto Pappaterra, ricordando a se stesso ed a tutti i presenti il ruolo che l’Agenzia è chiamata a svolgere sul territorio ma anche nella rete delle Arpa che compone il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente).

