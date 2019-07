Arcivescovo Palermo: “Sgomento per campi concentramento libici”

16 Luglio 2019 07:13

Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Un esercito di corpi tanto reali quanto invisibili, che si annidano nelle macerie della storia, distrutti da una corrente gelida di annientamento e di indifferenza. Un pensatore ebraico, morto suicida per sfuggire all’arresto da parte dei nazisti ‘ si chiamava Walter Benjamin ‘, immaginò in un suo testo che queste macerie della storia umana fossero fissate con occhi sbarrati da un Angelo, trasportato via di spalle dal vento del progresso, con le ali impigliate e lo sguardo attonito. Quell’Angelo, rappresentato nel quadro di un grande pittore svizzero-tedesco, Paul Klee, a cui Benjamin si era ispirato, mi pare l’immagine appropriata del nostro sgomento, del dolore messianico. è lo sgomento che ci afferra al cospetto dei barconi affondati, dei campi di concentramento libici”. E’ la denuncia ddell’arcivescovo metropolitano di Palermo Corrado Lorefice nel corso della omelia per la Patrona di Palermo, Santa Rosalia. Parla di “campi di concentramento libici” che “continuano la loro sistematica distruzione nazista dell’umano con la nostra colpevole complicità”, “dei popoli dell’Africa e del Sud del pianeta martoriati dallo sfruttamento dell’Occidente, ridotti allo stremo e alla morte, lo sgomento davanti a tutti i corpi viventi che finiscono la loro avventura nel non senso, nell’abisso del nulla”.

“Sia la nostra Città, sia la Chiesa di Rosalia e di Pino Puglisi, per questi corpi, accolti nell’arca, l’Angelo della custodia e della speranza. Perché noi non ci nascondiamo il volto terribile e angosciante della storia – dice- Eppure ‘ e mi rivolgo a tutti i credenti di questa piazza, a tutti i giusti, a tutti i testimoni del bene ‘ mentre gridiamo raccolti attorno a questi corpi e con loro, alzando la nostra voce verso il cielo, sappiamo, al di là di ogni apparente evidenza, che c’è speranza. Noi infatti crediamo nei corpi, ed è questa fede che portiamo stasera, che da vescovo sento di dover gridare in questa nostra piazza”.

