5 Luglio 2019 19:01

Conferito all’artista reggina Antonia De Salvo il premio International Art Award dell’Accademia Italia in Arte nel Mondo

Conferito all’artista reggina, cosentina di nascita, Antonia De Salvo il premio International Art Award- premio Artemisia Gentileschi 2019, che col suo quadro Asserzione acrilico su tela ha raccolto l’unanimità dei consensi della Giuria dell’Accademia Italia in Arte nel Mondo

A Lecce, presso Società Operaia di Mutuo Soccorso – Galleria d’Arte E. Maccagnani– tra le più antiche Gallerie d’Arte fondata in concomitanza dell’Unità d’Italia l’artista reggina ha esposto il quadro in una Mostra Collettiva d’Arte Contemporanea curata dall’Accademia Italia in Arte nel Mondo – Associazione Culturale – tra le più importante d’Europa.

Il Presidente e Vice, Roberto e Dario Chiavarini, hanno consegnato la statuetta personalizzata, dedicata alla Dea Artemide in onore della Pittrice Barocca Artemisia Gentileschi quale Premio premio International Art Award e nominato la De Salvo membro Onorario dell’Accademia.

