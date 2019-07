Amareggio, il nuovo gusto della gelateria Cesare, ai primi posti del concorso nazionale Fabbri [FOTO]

26 Luglio 2019 19:46

La gelateria Cesare continua a mietere successi: Amareggio è già ai primi posti del contest Fabbri e c’è ancora molto tempo per votare

La gelateria Cesare continua a mietere successi. Il chiosco, che in passato ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come “Miglior Gelateria d’Italia“, ha proposto ormai da tempo il nuovo gusto Amareggio, e a quanto pare ha riscosso un grande successo, riscontrando il gradimento dei clienti.

Il goloso gusto di gelato ideato da Cesare e dedicato alla città di Reggio e alla Reggina Calcio sta spopolando, diventando un vero e proprio tormentone. La prova? E’ sui social. Nel CONTEST AMARENA 100 E LODE di Fabbri, Amareggio sta ottenendo una valanga di voti!

Amareggio è nato proprio in seno a “Progetto Italico” che mira a valorizzare gli ingredienti del territorio in Italia e all’estero. L’esclusiva nota aromatica del bergamotto di reggio Calabria che compone un delizioso crumble alla Mandorla, abbinata al classico pistacchio di Bronte arricchito dalla nota acidula dell’inconfondibile amarena Fabbri, stanno deliziando il palato dei numerosi turisti e non che affollano l’ormai celeberrimo chioschetto verde di Cesare.

La golosa preparazione non si limita solo ad essere un buon gelato, in un momento così particolare per la nostra città AMAREGGIO è diventato un vero e proprio slogan adottato da tutti quei reggini volenterosi di promuovere il nostro territorio per le numerose eccellenze in tutti i campi e quindi creare lo sviluppo ed il ruolo che la città merita.

Tantissimi, dunque, i voti nel contest nazionale, Amarena 100 e lode, che premia il più originale gelato realizzato con amarena Fabbri. AMAREGGIO in meno di un mese è già quarto in classifica ma è possibile votare ogni giorno fino al 15 ottobre inviando il codice A1058 al n 3399957788, quindi forza Reggio Calabria e forza AMAREGGIO!

Votate il gusto reggino, ma non a scatola chiusa: prima assaggiatelo!

