22 Luglio 2019 08:55

Pakistan: Francesco Cassardo è salvo. Lo annuncia sui social il compagno di cordata Cala Cimenti

Francesco Cassardo è salvo. Lo annuncia sui social il compagno di cordata Cala Cimenti, che nella notte ha prima dato notizia dell’inizio delle operazioni di soccorso per l’alpinista precipitato per 500 metri dal Gasherbrum VII, in Pakistan, e poi confermato l’avvenuto salvataggio.

Valuta questo articolo