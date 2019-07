Allerta Meteo, temporali esplosivi al Centro/Sud: ultime ore di caldo in Calabria e Sicilia

10 Luglio 2019 15:11

Allerta Meteo, violenti temporali con grandine e forte vento al Centro/Sud: temperature in picchiata. La tempesta sta arrivando a Roma, poi nel pomeriggio si concentrerà in Puglia. Ultime ore africane in Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo il disastro di ieri. La causa di questi fenomeni così violenti è da ricercare nel caldo anomalo che nelle ultime settimane ha interessato l’Italia, con temperature esagerate per un lungo periodo: questo tipo di caldo favorisce l’esplosione di temporali così violenti, con grandine grossa e vento estremo, per i contrasti termici e l’energia che il caldo accumula nei bassi strati dell’atmosfera. Il caldo ancora oggi è asfissiante in Sicilia, dove abbiamo temperature africane nelle zone orientali e sud/orientali dell’isola: +42°C a Catania, Siracusa, Augusta e Lentini, +40°C a Sant’Agata Li Battiati, +39°C a Noto, Caltagirone, Acireale, Belpasso e Trecastagni, +38°C a Modica, Comiso, Pedara e Mascalucia.

Nelle prossime ore il maltempo continuerà a muoversi verso Sud. E’ imminente l’arrivo di temporali molto forti su Roma, mentre il fronte freddo ha già raggiunto l’alto Lazio al punto che a Viterbo la temperatura è già crollata a +20°C in pieno giorno. Attenzione alle Regioni meridionali Adriatiche: i fenomeni più estremi nel pomeriggio colpiranno la Puglia, dov’è alto il rischio di forti grandinate e numerosi tornado.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

