Allerta Meteo, nuova violenta ondata temporalesca in arrivo nello Stretto di Messina: maltempo estremo, sarà più forte della scorsa notte. Alto rischio grandine e tornado tra Sicilia e Calabria [DETTAGLI]

15 Luglio 2019 13:56

Allerta Meteo, altre 36 ore di forte maltempo sull’Italia: i fenomeni più estremi colpiranno il Sud, alto rischio di nubifragi, tornado e grandinate devastanti in Calabria e Sicilia

Nel bel mezzo dell’Estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle Regioni meridionali i fenomeni devastanti che la scorsa settimana hanno flagellato le Regioni Adriatiche, e in modo particolare tornado distruttivi e grandinate disastrose. Il bilancio del maltempo della scorsa settimana è stato drammatico tra Marche, Abruzzo e Puglia: 2 morti, centinaia di feriti, danni incalcolabili. Si sono verificati fenomeni senza precedenti per l’Italia come la grandinata di Pescara o i furiosi tornado della Riviera del Conero e di Milano Marittima, eventi provocati dai cambiamenti climatici a cui dobbiamo sempre più abituarci.

L’Estate è entrata in crisi, come su MeteoWeb avevamo previsto sin dai bollettini emessi primi giorni del mese di Luglio: dopo un mese di Giugno caratterizzato da un’anomalia di caldo senza precedenti, proseguita fino alla prima settimana di Luglio, la situazione meteo è cambiata e anche nei prossimi giorni avremo ancora freddo anomalo e maltempo: forse soltanto la prossima settimana, dopo il 22-23 Luglio, le temperature torneranno ad essere elevate ma soltanto nelle Regioni del Nord. Di questo, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteorologici: adesso è meglio concentrarsi sul forte maltempo delle prossime ore.

I fenomeni più estremi colpiranno Calabria e Sicilia tra oggi pomeriggio e domani sera: si verificheranno nuovi violenti temporali con piogge torrenziali, vere e proprie bombe d’acqua accompagnate da grandinate localmente distruttive, con chicchi grandi come noci, e trombe d’aria soprattutto nelle zone costiere del basso Tirreno e del Golfo di Taranto, tra Crotone e il Salento. Le temperature crolleranno ulteriormente su valori davvero eccezionali per il periodo: domani anche sulle coste del Sud avremo punte di +16/+17°C, anche se già oggi c’è stato un primo calo termico particolarmente significativo rispetto al caldo della scorsa settimana.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

