Allerta Meteo, l’Italia si prepara a un weekend di forte maltempo: piogge e temporali in Calabria e Sicilia

12 Luglio 2019 15:49

Allerta Meteo, ancora forte maltempo sull’Italia nel weekend: altri fenomeni estremi con grandinate e tornado soprattutto al Centro/Sud

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un altro pesante weekend di maltempo, dopo i fenomeni estremi che nei giorni scorsi hanno flagellato gran parte del Paese. Le temperature sono sensibilmente diminuite, rientrando su valori gradevoli nelle ore diurne e freschi in quelle notturne. Spiccano, tra le minime odierne, i +13°C di Aosta, i +14°C di Vicenza, L’Aquila e Avezzano, i +16°C di Udine e Cosenza, i +17°C di Lecce, Matera, Ancona, Bergamo, Ferrara e Arezzo. Adesso sono già in corso i primi temporali nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Puglia, lungo la dorsale appenninica centrale: nel pomeriggio potrebbero provocare qualche bomba d’acqua nelle zone interne del Paese.

Ma domani, Sabato 13 Luglio, sarà il giorno di maltempo più estremo: tutto il Centro/Sud verrà coinvolto da piogge e temporali, eccezion fatta per le isole maggiori (Sardegna e Sicilia). Andrà un po’ meglio al Nord, dove soltanto sulle coste del Veneto, in Romagna e su Trieste si potranno verificare dei temporali nelle ore pomeridiane. Il maltempo, invece, si accanirà sulle Regioni centrali e su quelle meridionali, in modo particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, con forti grandinate e possibili trombe d’aria dal Conero al Salento per i forti venti nord/orientali. Forti piogge colpiranno anche la Campania e la Calabria tirrenica.

E attenzione a pensare che il maltempo finisca qui: anche Domenica avremo molta instabilità, e la prossima settimana inizierà con piogge e temporali su gran parte d’Italia. Le temperature tra Lunedì 15 e Martedì 16 crolleranno ulteriormente toccando picchi di freddo anomalo rilevanti, fino a 7-8°C sotto le medie del periodo al Sud.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

