Alla scoperta del Castello di Lipari: l’antica fortezza dalla storia millenaria

Il Castello di Lipari, una fortezza millenaria: tornano le visite guidate

Come ogni anno l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina propone le visite guidate alla scoperta del Castello di Lipari, con gli Scavi, il Museo Archeologico di Lipari e la Cattedrale di San Bartolomeo.

Ogni venerdì alle ore 18.00 le guide turistiche abilitate dell’Associazione effettueranno una visita guidata con partenza dall’ingresso principale del Castello di Lipari (Piazza Mazzini). I tour cominciano venerdì 12 Luglio 2019, alle ore 18.00.

Il costo della visita guidata sarà € 9,00 a persona (ragazzi 12-18 anni € 3,00, gratis fino a 12 anni) e non comprende il biglietto d’ingresso al Museo Archeologico di Lipari (per i giorni diversi dalla prima domenica di ogni mese).

Per partecipare è obbligatorio effettuare una prenotazione entro le 24 ore precedenti.

Il tour si effettua in lingua italiana ma, in base alla disponibilità, anche in inglese, francese,tedesco, spagnolo o russo.

