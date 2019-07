6 Luglio 2019 23:04

Tragedia ad Alghero dove un camionista è rimasto schiacciato dal proprio camion: probabile il cedimento del sistema frenante

Incredibile tragedia ad Alghero dove un camionista è rimasto schiacciato dal proprio camion: probabile il cedimento del sistema frenante. L’uomo, impegnato in un rifornimento di acqua in un’abitazione, è deceduto sul colpo: il mezzo pesante ha sfondato il cancello e per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i medici del 118 e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

