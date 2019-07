Alberto Urso, dal talent di Amici ai palchi di tutta Italia: il tenore di Messina in concerto a Catania

17 Luglio 2019 12:41

Il tenore di Messina annuncia le date del Solo Live: Alberto Urso ad ottobre a Catania

Classe 1997 e originario di Messina. Alberto Urso, si è subito distinto per la sua voce possente e il suo stile unico, che sa unire il mondo musicale classico a quello contemporaneo.

La padronanza del palco e l’indiscutibile capacità vocale lo hanno incoronato come il vincitore della scuola più famosa d’Italia. E’ un periodo d’oro per lui, in testa alle classifiche con il suo album “Solo” che a poco più di un mese dalla sua uscita era già Disco d’Oro.

Il tenore e polistrumentista annuncia nuove date del Solo Live, che in autunno lo porterà nella sua Sicilia: accompagnato dall’orchestra si esibirà sul palco del Teatro Metropolitan di Catania, sabato 19 ottobre, ore 21 (a cura di Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita). I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi alle ore 16.00 sui circuiti online e da lunedì 22 luglio alle ore 11.00 nei punti vendita abituali.

“Indispensabile”, è tratto dall’album di debutto “Solo” che ha raggiunto il primo posto nella classifica FIMI/GFK e che contiene undici tracce tra cui un inaspettato fantastico duetto con Arisa nel brano “Guarda che luna”. Il disco è stato prodotto e arrangiato da Celso Valli e Pino Perris (per i brani “La mia Rivoluzione” e “Accanto a Te”).

