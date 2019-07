Agenti contabili a Catania, il M5S: “La Giunta Pogliese tace sulle gravi irregolarità nella gestione”

27 Luglio 2019 18:29

M5S Catania:” il referto del Collegio dei revisori non lascia adito a dubbi. Ci sono state gravi irregolarità nella gestione degli agenti contabili e gravi carenze nei controlli interni da parte dell’Ente”

“Fino al 18 aprile, data del controllo dei revisori, non sono mai state effettuate le periodiche e obbligatorie verifiche di cassa sugli agenti, che possono anche gestire ingenti movimentazioni di denaro, e in alcuni casi non sono stati regolarmente aggiornati o, addirittura, istituiti, vidimati e numerati i registri di cassa. E manca ancora un regolamento degli agenti e della resa del conto giudiziale.

Il referto è datato 14 maggio, ma l’amministrazione è, ad oggi, silente.

Quali misure intendono adottare Pogliese e la sua giunta di fronte alla situazione denunciata dai revisori? Perché non si è ancora emanato un regolamento?“Questi i quesiti e le osservazioni posti al primo cittadino e agli assessori competenti in una interrogazione del gruppo consiliare del M5S, prima firmataria la capogruppo Lidia Adorno.

“Rimaniamo a bocca aperta nel constatare che nulla è stato fatto dal sindaco e dalla sua giunta e che nulla è cambiato da quando, oltre 2 mesi fa, siamo venuti a conoscenza delle dichiarazioni dei revisori, che parlavano di gravi irregolarità contabili, di assenza di controlli sugli agenti contabili, cioè di coloro che si occupano della riscossione delle entrate del Comune di Catania.

Come ci si può fidare di chi non riesce nemmeno a gestire e controllare coloro che si devono occupare delle entrate comunali? Come si può verificare quanto si ha in cassa se i registri contabili non vengono né vidimati, né numerati? Eppure, malgrado l’urgente necessità, l’amministrazione si è guardata bene dall’adottare un regolamento, per noi divenuto oramai assolutamente prioritario ed improcrastinabile” commenta Adorno.

La consigliera Valeria Diana, che a fine maggio aveva posto il problema delle irregolarità nella gestione degli agenti contabili intervenendo in Consiglio comunale, precisa: “Il regolamento deve essere approvato al più presto. Lo stesso Presidente del Consiglio, Giuseppe Castiglione, già due mesi fa alla riunione dei capigruppo si era meravigliato di questa grave carenza e aveva assicurato che si sarebbe interessato per una celere approvazione. Ma come spesso accade al Comune di Catania, alle parole non sono seguiti i fatti”.

