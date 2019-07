Aeroporto dello Stretto, arrivano i 25 milioni grazie all’emendamento Cannizzaro. Dieni: “la Calabria e il suo sviluppo sono una priorità per il governo”

16 Luglio 2019 18:42

“Lo stanziamento di 25 milioni per interventi di messa in sicurezza nell’aeroporto di Reggio dimostra, ancora una volta, che la Calabria e il suo sviluppo sono una priorità di questo governo”. Così la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Federica Dieni. La deputata aggiunge: “ringrazio personalmente il ministro per il Sud Barbara Lezzi, che oggi, nell’ambito della Cabina di regia per il Fondo sviluppo e coesione, ha previsto uno stanziamento di 25 milioni per interventi di messa in sicurezza per l’Aeroporto dello Stretto. Sono, come ha specificato il ministro, risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate e che rientrano nel Piano operativo Fsc Infrastrutture 2014-2020”. “Gli interventi che verranno realizzati grazie a questi fondi – conclude Dieni – serviranno alla ristrutturazione del “Tito Minniti” e incrementeranno la sicurezza dello scalo. Il nuovo finanziamento dimostra dunque l’attenzione del governo nei confronti di Reggio e di una infrastruttura strategica come il suo aeroporto, per troppo tempo dimenticato dai precedenti esecutivi nazionali”.

