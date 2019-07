Acr Messina, nuovo juniores per l’attacco: tesserato Christian Suma

19 Luglio 2019 19:00

L’Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Christian Suma

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Christian Suma. Nato il 22 maggio 2000 a Basilea (CH), Suma è un imponente centravanti italo-svizzero proveniente dal Lecce, formazione con cui ha disputato il campionato Primavera: 19 le gare giocate la scorsa stagione dall’attaccante, che ha firmato anche 4 reti in giallorosso.

Cresciuto nelle giovanili del Basilea, in Svizzera, l’attaccante è passato al Crotone nella stagione 2016/2017, all’età di sedici anni, per vestire la maglia rossoblù nel campionato Under 17 nazionale (9 presenze e 2 gol). L’anno successivo, Suma decide di mettersi alla prova con l’ACD Treporti, formazione di Venezia con cui firma 10 gol in 21 presenze in Prima Categoria. Christian Suma sarà a disposizione del tecnico Cazzarò e del suo staff sin dal giorno del raduno.

