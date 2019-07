Acr Messina: raduno il 24 luglio, ritiro a Chianciano dal 27 luglio al 13 agosto

10 Luglio 2019 16:51

L’Acr Messina comunica il programma relativo alla fase di preparazione precampionato

Acr Messina comunica il programma relativo alla fase di preparazione precampionato. Il gruppo si radunerà agli ordini di mister Cazzarò e del suo staff mercoledì 24 luglio al “Despar Stadium” e lavorerà in sede fino a venerdì 26 luglio. Sabato 27 luglio la comitiva raggiungerà la sede del ritiro estivo. Calciatori e staff soggiorneranno all’Atlantico Palace Hotel di Chianciano Terme (Si).

Il gruppo si allenerà sul manto in erba naturale del vicino stadio “Salvadori” di Sarteano, potendo contare all’occorrenza anche su altre delle numerose strutture presenti in zona. Il ritiro si concluderà martedì 13 agosto. Nel periodo di permanenza a Chianciano Terme la squadra disputerà anche una serie di amichevoli, già in via di definizione, il cui programma completo verrà comunicato nei prossimi giorni.

