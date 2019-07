Acr Messina: ingaggiato Vincenzo De Meio

11 Luglio 2019 18:37

Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Vincenzo De Meio

L’Acr Messina comunica di avere definito l’ingaggio del calciatore Vincenzo De Meio. De Meio, nato il 28 gennaio 2000 a Bentivoglio (BO), è un difensore duttile in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, con cui ha disputato anche un campionato Under 15 nazionale, De Meio vola in Ungheria nella stagione 2014/2015 per giocare con gli Under 17 dell’Ujpest, squadra di Budapest che milita nella massima serie ungherese. Poi il ritorno in Italia per vestire dal 2015 al 2018 la maglia del Parma, con cui giocherà negli Under 17 e nella Berretti, prima di disputare 15 gare nel campionato Primavera durante la stagione 2017/2018, oltre a 2 match in Coppa Italia Primavera e 3 partite al Torneo di Viareggio. Nella scorsa annata, infine, De Meio è stato in forza alla Vastese, formazione abruzzese che milita nel girone F di Serie D, giocando 35 gare di campionato, condite da una rete, e 2 di Coppa Italia con un gol all’attivo.

