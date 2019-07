Acr Messina, due over d’esperienza: arrivano Giordano ed Esposito

17 Luglio 2019 21:02

L’Acr Messina comunica di avere definito gli ingaggi dei calciatori Antonello Giordano e Gennaro Esposito

Acr Messina comunica di avere definito gli ingaggi dei calciatori Antonello Giordano e Gennaro Esposito. Nato a Vallo della Lucania il 16 agosto 1988, il trentenne Giordano è un difensore centrale, dotato di un fisico imponente, che ha militato quasi per l’intera carriera in serie D. Cresciuto nelle giovanili della Nocerina, proprio con i rossoneri debutta in prima squadra nella stagione 2007/2008, giocando 56 gare in due anni prima della promozione in C2 nell’annata 2009/2010 (5 presenze). In seguito Giordano torna in D, dove dal 2010 al 2018 veste le maglie di Real Nocera Superiore, Cavese, Battipagliese, Gelbison e Az Picerno: 187 le gare disputate in totale, condite da 15 reti segnate. Nella scorsa stagione, infine, il centrale campano ha difeso i colori dell’FC Francavilla, formazione che milita nel girone H di serie D e con cui ha giocato 28 gare. Lunga carriera anche per Gennaro Esposito, centravanti nato ad Avellino il 10/07/1984 e con un passato nelle giovanili del Napoli. Proprio con la maglia azzurra ha debuttato in B nella stagione 2002/2003, prima di disputare sei stagioni consecutive nel professionismo con le maglie di Cavese, Giugliano, Pro Vasto, Benevento, Cassino e Vigor Lamezia: circa 60 le presenze in C2 (condite da 11 marcature segnate) a cui si aggiungono le 3 gare disputate in C1, ancora con il Napoli, durante l’annata 2004/2005. Tra 2008 e 2009 la prima, breve parentesi in serie D, con Orvietana e Rieti, per un totale di 40 presenze complessive e 19 gol segnati, prima di tornare in C2 nel 2010, quando chiuderà il campionato con la maglia del Vico Equense (14 gare e 2 reti). Nella stagione seguente Esposito torna in D, categoria in cui resterà fino al dicembre 2015: Voluntas Spoleto, Turris, Casertana, Gelbison, Pomigliano, Torrecuso, Battipagliese, Città di Brindisi e Taranto le squadre con cui giocherà oltre 150 gare, segnando 55 gol. Poi, dal gennaio 2016 fino al termine della stagione 2017/2018, il centravanti milita in Eccellenza, prima con l’Herculaneum (14 presenze e 8 reti), poi con il Savoia, collezionando 48 gettoni di presenza in due anni e firmando 41 marcature. Nella scorsa stagione, infine, ben 17 i gol segnati in 30 partite con la maglia del Nola, formazione che ha militato nel girone H di serie D.

