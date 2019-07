Acr Messina, completato lo staff tecnico della prima squadra

23 Luglio 2019 16:18

Acr Messina comunica di avere definito la composizione dello staff tecnico della prima squadra per la stagione 2019/2020. A completare l’equipe di tecnici che guiderà il Messina nel prossimo campionato di serie D, insieme all’allenatore Michele Cazzarò e al suo vice Vincenzo Murianni, saranno il preparatore atletico Giovanni Saffioti e il preparatore dei portieri Raffaele Cataldi. Il professore Saffioti vanta una lunga carriera nel mondo del calcio. Classe ’70, originario di Palmi, torna a Messina a distanza di 23 anni dalla prima, breve esperienza in Sicilia, durata appena due mesi nella stagione 1996/1997. Saffioti in seguito approda alla Reggina, dove tra il 1997 e il 2010 (escludendo la parentesi a Gela nella stagione 1999/2000) ricoprirà prima l’incarico di preparatore atletico della squadra Primavera, poi di responsabile area fisica di tutte le formazioni del settore giovanile e infine di preparatore atletico della prima squadra. Nella stagione 2010/2011 il passaggio alla Salernitana, prima di tornare alla Reggina nell’annata successiva e di sbarcare in serie B nel 2012 con il Vicenza, con cui lavorerà fino al termine del campionato. Dopo l’esperienza in biancorosso, Saffioti torna alla Reggina per altre due stagioni, dal 2013 al 2015, mentre l’ultima esperienza risale al biennio 2016/2017 e 2017/2018, in serie C con l’Albinoleffe. Il prof Saffioti è inoltre l’attuale presidente della sezione calabrese dell’AIPAC, Associazione Italiana Preparatori Atletici Calcio, da lui fondata in Calabria, oltre a essere all’interno del consiglio direttivo dell’AIAC come referente per i preparatori atletici. Raffaele Cataldi, preparatore dei portieri classe ’71, collabora da anni con il tecnico Michele Cazzarò, con cui ha lavorato sin dalla stagione 2013/2014 condividendone il percorso a Taranto. Partito dalla formazione Juniores, Cataldi ha poi affiancato Cazzarò in prima squadra nelle stagioni 2014/2015 e 2017/2018 e nella breve parentesi della stagione successiva.

