8 Luglio 2019 16:25

Orrore in Abruzzo: finisce sotto una motozappa, muore agricoltore originario del posto ma emigrato da qualche tempo in Germania

Gravissimo incidente sul lavoro in Abruzzo. Un agricoltore di 69 anni, originario del posto ma emigrato da qualche tempo in Germania, è morto finendo sotto la fresa della motozappa. L’uomo era impeganto in lavori agricoli in un terreno di sua proprietà. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

