Fissata al 15 settembre l’apertura del calendario venatorio in Calabria [INFO e DETTAGLI]

30 Luglio 2019 12:42

Calendario venatorio in Calabria: previste tre giornate di preapertura nei giorni 1, 7 e 8 settembre. Chiusura il 10 febbraio 2020

E’ stato approvato con delibera di Giunta n.336 dello scorso 26 luglio il calendario venatorio per la stagione 2019-2020. Il calendario prevede tre giornate di preapertura, fissate nei giorni 1, 7 e 8 settembre, con la possibilità dell’utilizzo dei cani da riporto per il recupero dei capi abbattuti nelle tre giornate. L’apertura generale, invece, è fissata per giorno 15 settembre, mentre la chiusura è stata stabilita per il prossimo 10 febbraio. “Siamo soddisfatti – si legge in una nota a firma del Consigliere regionale delegato all’Agricoltura Mauro D’Acri e del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo – in quanto sono state accolte tutte le istanze pervenute in sede di consulta faunistico venatoria regionale, riunitasi due volte, e perché anche l’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha dato giusto parere. La politica ha fatto la sua parte – prosegue la nota – approvando celermente il calendario. Un calendario sostanzialmente equilibrato che, anche a detta delle associazioni venatorie calabresi, risponde alle attese generali e soprattutto ha tenuto conto dei risultati scaturiti dai tavoli di confronto e concertazione. E’ molto importante, infatti, il rinnovato rapporto tra il Dipartimento Agricoltura ed i rappresentanti del mondo venatorio. Non da ultimo – conclude D’Acri– l’apertura del calendario venatorio serve anche per la funzione di controllo dei cinghiali sul territorio regionale, con l’azione delle squadre di caccia al cinghiale”.

