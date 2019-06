Volley, Sant’Agata Militello ospita il match Italia-Russia

28 Giugno 2019 17:17

Il 10 agosto al Palasport Mangano di Sant’Agata Militello il match Italia-Russia, con le nazionali pre-juniores di pallavolo femminile

Sant’Agata Militello si prepara ad ospitare uno straordinario evento sportivo di caratura internazionale che per la prima volta nella storia vedrà giungere a Sant’Agata Militello due squadre nazionali. Il 10 agosto al Palasport Mangano sarà infatti disputata un’amichevole di lusso di pallavolo femminile tra le nazionali pre juniores (categoria under 18) di Italia e Russia. Si tratta di due delle rappresentative nazionali più forti del panorama del volley internazionale, con la nazionale azzurra Campione del Mondo in carica mentre le russe possono fregiarsi del titolo di Campioni d’Europa. Il test match, che avrà inizio alle ore 19.30, giunge a coronamento di un periodo di stage che vedrà le due squadre ospiti a Messina in preparazione ai prossimi campionati del mondo che si svolgeranno in Egitto il prossimo settembre. “Siamo particolarmente onorati di poter ospitare una sfida di così grande prestigio tra due squadre nazionali di primissimo livello – commenta l’assessore allo sport Antonio Scurria –. Non possiamo che essere grati alla Federazione Italiana Pallavolo ed in particolare al suo comitato territoriale di Messina, per aver scelto come location la nostra città e lo splendido Palasport Mangano, struttura d’eccellenza a livello nazionale che ci permette di poter ospitare appuntamenti sportivi e non solo di grande rilievo. Il nostro grazie – conclude Scurria – va quindi anche alla Pro Loco ed all’Asd Sant’Agata Volley che cureranno i dettagli organizzativi di un evento che siamo certi calamiterà su Sant’Agata l’attenzione di moltissimi appassionati, tifosi, visitatori e semplici curiosi”.

