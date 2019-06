4 Giugno 2019 23:04

La Scuola di Basket Viola Reggio Calabria è campione regionale Under 14 per il secondo anno consecutivo

La Scuola di Basket Viola Reggio Calabria è campione regionale Under 14 per il secondo anno consecutivo. Continua la tradizione positiva del sodalizio nero-arancio che, dopo aver vinto la semifinale contro la Bim Bum Basket Rende vince anche la finalissima nel il derby contro “L’Aquilone” Reggio Calabria. Tanto pubblico e seguito nella Palestra dell’Istituto Umberto Boccioni. Il team allenato da Francesco Barilla ha avuto la meglio con una seconda parte di gara concreta ed un quarto periodo perfetto (22-3). La Scuola di Basket Violafa festa, l’Aquilone sorride per aver combattuto intensamente: entrambe le formazioni rappresenteranno la Calabria nella doppia fase di spareggio. La prima classificata, la Scuola di Basket Viola giocherà contro la prima classificata della Basilicata, la seconda classificata della Sicilia e la seconda classificata della Puglia con sede a Messina. La seconda classificata, invece, si confronterà con la prima della Puglia, la terza dell’Abruzzo e la terza della Sicilia con la Conference che si giocherà a Castrovillari.

La fase si svolgerà sabato 8 e domenica 9 giugno 2019.

Scuola di Basket Viola-L’Aquilone 84-54 (19-18,19-17,24-16,22-3)

Scuola di Basket Viola: Marando 4,Malaspina;Privitera 12,Russo,Corsaro 11,Criaco 9,Sgarlato 26,Riversata 6,Velonà 6,Mallone,Izzo,Viglianisi 11. All Barilla Ass Tripodi

L’Aquilone: Sorbara 6,Caserta,Freno 17,Accurso,Speranza 2,Figliomeni,Pucinotti 23,Amedeo,Cuzzocrea 6,Romeo. All S.D’Agostino Ass Modaffari.

Arbitri Simone e Laurenda

Valuta questo articolo