Villa San Giovanni: la scuola Isadora Dance conclude l’anno con lo spettacolo-saggio all’arena comunale

26 Giugno 2019 12:38

“15 years of emotions” è il Saggio-Spettacolo di fine anno della scuola Isadora Dance di Graziella Bellantone che si svolgerà venerdì 28 giugno alle 21 presso l’arena comunale di Villa San Giovanni. L’evento che per l’ennesimo anno conferma la scuola di danza tra le eccellenze del territorio, porterà – accanto alle tradizionali performance, rappresentazioni e coreografie dei giovani allievi della scuola- la novità del connubio tra arte e spettacolo rappresentata dal ballerino Vincenzo Di Primo, giunta direttamente dal talent show di Maria De Filippi, Amici ‘18. Lo Special Guest della serata targata Isadora Dance, oltre che vantare la sua notorietà grazie al programma televisivo dei giovani talenti di Amici, ha collezionato esperienze importanti e formative in varie capitali europee, dal Royal Ballet di Londra al Balletto nazionale greco di Atene, oltre che vincere il “Grand Prix” di Losanna, uno dei più prestigiosi premi di danza classica e contemporanea.

La scuola Isadora Dance nasce oltre 15 anni fa dalla passione di Graziella Bellantone, la stessa vanta il privilegio di aver partecipato a numerosi concorsi nazionali raggiungendo eccellenti risultati ed ottenendo diverse borse di studio che hanno permesso agli allievi un alta qualità di formazione ed esperienze in sinergia con ballerini e Maestri di fama internazionale. La scuola sin dai suoi inizi si è sempre caratterizzata grazie all’insegnamento ampio e completo della danza, con l’obiettivo di trasmettere ad intere generazioni la passione e la bellezza per questa sublime arte. La missione della scuola – afferma Graziella Bellantone- è quella di accompagnare i bambini e i ragazzi in questo percorso di studio con professionalità, dedizione e passione per l’arte del movimento. Il saggio-spettacolo del 28 Giugno con l’ospite Di Primo sarà un evento di caratura provinciale, a cui parteciperanno ospiti ed appassionati di danza, non solo per far conoscere Isadora Dance, ma per inaugurare un percorso che ci vedrà impegnati nella creazione del Festival della Danza, così conclude la direttrice di Isadora Dance Graziella Bellantone.

