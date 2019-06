16 Giugno 2019 00:12

130 manifestazioni in giro per gli Stati Uniti con un unico obiettivo: chiedere l’avvio delle procedure per l’impeachment di Donald Trump

Oltre 130 manifestazioni negli Stati Uniti con un unico obiettivo: chiedere l’avvio delle procedure per l’impeachment di Donald Trump. La giornata, chiamata #ImpeachTrump Day of Action, ha visto la discesa in campo anche di Rashida Tlaib, la prima deputata musulmana del Congresso. Migliaia le persone che hanno partecipato alle iniziative.

