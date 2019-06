16 Giugno 2019 09:52

Un anziano non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta: spazientito ha preso un’arma è sceso in strada ed ha cominciato a sparare all’impazzata uccidendo il titolare di un bar, Giuseppe Di Francesco e ferendo la figlia ed il genero

Tragedia nel sabato sera a Palma Campania, in provincia di Napoli. Un anziano signore di 83 anni non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta: spazientito ha preso un’arma è sceso in strada ed ha cominciato a sparare all’impazzata uccidendo il titolare di un bar, Giuseppe Di Francesco e ferendo la figlia ed il genero. L’uomo è stato arrestato.

