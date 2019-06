Università, Floridia: “Risorse aumentate di oltre 110 milioni, le borse di studio non si toccano!”

28 Giugno 2019 10:27

La senatrice Barbara Floridia (M5S): “Per il 2019 è previsto uno stanziamento pari a 7.450.770.950 euro”

“Abbiamo aumentato di oltre 110 milioni le risorse per le università e avviato l’elaborazione del decreto con i criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). Ringrazio il Viceministro Fioramonti per il lavoro di questi mesi.” A dirlo la senatrice Barbara Floridia, membro della commissione istruzione e cultura a Senato.

“Per il 2019 è previsto uno stanziamento pari a 7.450.770.950 euro. Un incremento che supera i 110 milioni rispetto all’assegnazione di 7.340.489.147 euro del governo precedente. Sono stati infatti sbloccati i 40 milioni di euro previsti a favore dell’FFO ed i 30 milioni stanziati per il Diritto allo Studio, originariamente accantonati con la Legge di bilancio. Come promesso, le borse di studio non si toccano! “- conclude.

Valuta questo articolo