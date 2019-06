29 Giugno 2019 20:26

Salvini: “un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea di sicuro non lo sosterremo”

“Sento il nome di un socialista olandese, il signor Timmermans, per la guida della Commissione Ue. Mi sembra che una nuova Europa debba nascere nel nome del lavoro e non della precarietà e dell’austerità. Un uomo di sinistra a presiedere la Commissione europea di sicuro non lo sosterremo”. E’ quanto afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini in un’intervista a SkyTg24.

