Uil Messina alla manifestazione a Reggio Calabria: “La ricreazione è finita, il Mezzogiorno pretende risposte concrete e tangibili”

22 Giugno 2019

Tripodi: “in prima linea per un pieno riscatto di Messina e del Mezzogiorno”

“Grazie allo straordinario successo della manifestazione sindacale svoltasi a Reggio Calabria, il Sud e la “questione meridionale” sono giustamente ritornati al centro dell’agenda politica e sociale del nostro Paese” lo ha affermato Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina, al termine dello splendido corteo a Reggio Calabria che ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di lavoratori, disoccupati, giovani e pensionati.

“La ricreazione è finita: il Mezzogiorno pretende risposte concrete e tangibili che passano inevitabilmente da un radicale cambiamento delle politiche del governo nazionale che, in maniera imperativa, devono avere come snodo fondamentale un unico obiettivo: lavoro, lavoro e ancora lavoro!!! E’ indispensabile pensare a politiche finalizzate a realizzare sviluppo e crescita economica in un quadro di diritti e legalità che mettano fine ad ogni forma di assistenzialismo. E’ finito il tempo delle chiacchiere e delle vuote promesse che hanno desertificato il Mezzogiorno del Paese e fatto scappare lavoratori, giovani e cervelli” ha continuato il sindacalista.

“In questo quadro, l’enorme e non scontata partecipazione alla manifestazione di Reggio, da parte di lavoratori e delegati provenienti da Messina e dalla sua provincia, ha permesso di realizzare un salto di qualità politico alle numerose vertenze ed emergenze che stiamo vivendo nel nostro territorio e che, purtroppo, investono quasi tutti i settori dell’economia” ha dichiarato Tripodi.

“L’odierna manifestazione e la mobilitazione del Sindacato rappresentano, pertanto, un punto di partenza ed un’opportunità per dare risposte tangibili alle attese di un territorio bistrattato e desertificato, nonché per chiamare il Governo nazionale e le amministrazioni locali ad una piena assunzione di responsabilità finalizzata al risarcimento del Mezzogiorno e dei suoi cittadini che, per troppo tempo, hanno subito scelte politiche ingiuste ed ingiustificabili. Anche per questo, la UIL sarà orgogliosamente in prima linea per un pieno riscatto di Messina e del Mezzogiorno” ha concluso Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina.

