Villa San Giovanni: la Traversata dello Stretto ottiene il patrocinio del Parlamento Europeo

15 Giugno 2019 19:30

Caminiti soddisfatto: “Il patrocinio del Parlamento Europeo alla Traversata dello Stretto rappresenta il perno di tutta l’offerta turistico sportiva di Villa San Giovanni”

“Finalmente dopo oltre 50 anni di storia, cultura, sport e tradizione, l’immenso patrimonio rappresentato dalla Traversata dello Stretto ottiene il giusto riconoscimento e, grazie all’impegno del senatore Marco Siclari, che ancora una volta dimostra grande attaccamento alla sua città, martedì durante la conferenza stampa al Senato sarà riconosciuto all’evento il patrocinio del Parlamento Europeo. Un evento dalla straordinaria importanza che colloca la Traversata nel panorama internazionale che merita”.

Orgoglioso e fiero l’assessore Pietro Caminiti annuncia l’ottenimento del patrocinio del Parlamento Europeo alla Traversata dello Stretto che rappresenta il perno di tutta l’offerta turistico sportiva di Villa San Giovanni.

“Stiamo lavorando affinchè la traversata superi i confini – ha dichiarato il primo cittadino Giovanni Siclari – e partendo da questo importante riconoscimento europeo stiamo percorrendo tutte le strade affinchè tanto la Città Metropolitana quanto la Regione riconoscano la valenza di quest’evento e gli diano la rilevanza che merita. Lo abbiamo fatto noi per primi istituzionalizzando la Traversata dello Stretto e vogliamo che, adesso, tutti conoscano e riconoscono il potenziale di questa manifestazione che racchiude in se tutte le tradizioni della nostra terra e i valori di uno sport bellissimo”.

L’emozione è tanta se si coglie nelle parole degli amministratori quanto in quelle del senatore villese Marco Siclari che, curando il prima persona la richiesta, ha ottenuto un patrocinio che rappresenta il punto si svolta per un evento destinato a diventare di portata internazionale.

“La nostra terra ci offre infinite possibilità sta a noi saperle cogliere – ha dichiarato il senatore Siclari – la Traversata dello Stretto fa parte di quel patrimonio sportivo culturale che la nostra città e tutta la Calabria deve tutelare e tramandare perché, arrivati alle 55° edizione, è fondamentale fare un passo avanti”.

Non poteva mancare la gratitudine e l’entusiasmo di chi da oltre 50 anni realizza questo sogno con sforzi enormi, gli organizzatori che Martedì 18 alle 13.30 al Senato nella sala “Caduti di Nassirya” realizzeranno quella che inizialmente appariva essere una chimera alla presenza anche del Sindaco di Messina Cateno de Luca e del presidente FIN Paolo Barelli.

“LNI Sezione di Villa San Giovanni – dichiara il Presidente Domenico Cicco – rinnova la costante presenza nelle attività nautiche nello Stretto di Messina, racconta il mare nelle scuole, con lo sport e tramite la municipalità villese, dona alla pubblica utilità eventi come la Traversata dello Stretto. In stretta collaborazione con il CNSV realizza ogni anno un sogno: attraversare il mito, l’eterna sfida di uomini che misurano il coraggio con umiltà e rispetto per le omeriche e perpetue correnti, con il placet di Scilla e Cariddi che abbassano i tentacoli e ammirano 80 atleti emozionati quanto tenaci. Ognuno ha il suo Palinuro, pilota barcaiolo che ogni atleta riceve come mentore. Martedì con la presentazione al Senato del Patrocinio del Parlamento Europeo, una nuova guida si aggiunge alla sfida natatoria, un Senatore villese, Marco Siclari che accoglie una sua sfida, quella di attraversare con l’Europa lo Stretto, un patrocinio che da italiani, uomini di mare, esaltiamo con l’attraversare a nuoto uno stretto passaggio internazionale di diritto insospendibile quanto inoffensivo, ma che il nuoto in tutta pace, ogni prima domenica di agosto, dal 1954 propone”.

