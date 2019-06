In mare per la vita, per sconfiggere la fibrosi cistica: al via la traversata dello Stretto di Messina

11 Giugno 2019 15:43

Oltre 30 nuotatori pronti a sfidare lo Stretto di Messina

Pronti a sfidare le acque dello Stretto di Messina, per combattere la fibrosi cistica: al via la traversata dello Stretto, in programma il prossimo 13 giugno, alle ore 11. Negli anni l’evento, organizzato da Luciano Vietri, è diventato simbolo di sfida contro le malattie gravi, che rappresentano simbolicamente un mostro da combattere, proprio come Scilla e Cariddi che nell’antichità davano il nome alla stretto. Questa nuova edizione gode del patrocinio del Comune di Messina e vede in campo la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, Agenzia nazionale per la Ricerca. Chi è affetto da fibrosi cistica ha un’aspettativa di vita media che si attesta intorno ai 40 anni. In Italia sono circa 2 milioni e mezzo, una persona ogni 25, e una coppia composta da due portatori sani, ad ogni gravidanza, ha una probabilità su quattro di avere un figlio malato.

Saranno oltre 30 i nuotatori di vario livello pronti a mettersi alla prova e ad attraversare lo Stretto. La partenza è prevista dalla spiaggia di Capo Peloro, altezza Pilone di Torre Faro, a Messina. In totale saranno 10 le batterie composte ciascuna da tre nuotatori. Tra loro, ha deciso di affrontare l’impresa anche il presidente di FFC Matteo Marzotto: da sempre noto appassionato sportivo, ha simbolicamente unito Nord e Sud Italia, coinvolgendo al suo fianco i volontari delle Delegazioni FFC di Vicenza e di Vittoria Ragusa e Siracusa.

Matteo Marzotto: “la ricerca è l’unica arma per sconfiggere la malattia”

“La mia passione sportiva è la bicicletta, ma non ho potuto sottrarmi a questa impresa solidale quando mi hanno chiesto di partecipare– dichiara Matteo Marzotto, presidente di FFC – Si tratta di un’iniziativa dal grande peso simbolico, ma ancora di più dal punto di vista del sostegno concreto alla ricerca che noi come Fondazione promuoviamo e che proprio in queste settimane ha messo a segno un importante risultato. Grazie al progetto Task Force for Cystic Fibrosis finanziato da FFC, è stato individuato un composto molto promettente che con alta probabilità nel 2020 verrà testato sull’uomo. Colgo anche l’occasione, visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, e sapendo che un italiano su quattro ancora non destina il 5×1000, per ricordare che la ricerca è la sola a poter avere l’ultima parola sulla malattia e che c’è costante bisogno di sostegno e di aiuto perché un giorno questa malattia possa essere definitivamente sconfitta”.

Atleti pronti a sfidare lo Stretto

A sfidare le onde salate ci saranno anche gli atleti del Martina Dogana Triathlon Team, Associazione della pluricampionessa italiana, legata da tempo alla Onlus. Muniti di cuffia firmata FFC e scortati dalle barche durante tutto il percorso, i partecipanti, bracciata dopo bracciata, raggiungeranno la Calabria dove saranno presi i singoli tempi. Al termine della traversata, rientreranno in Sicilia in barca.

Alle 19.30 il presidente FFC Matteo Marzotto farà visita al Centro Regionale per la Fibrosi Cistica dove incontrerà il prof. Giuseppe Magazzu, primario del Centro. A seguire, Matteo Marzotto e i protagonisti della traversata parteciperanno in serata alla Charity Dinner in programma all’Hotel Capo Peloro di Torre Faro (ME). La cena, patrocinata dal Comune di Messina e realizzata con il contributo di Banca Agricola Popolare di Ragusa, è aperta al pubblico e restano ancora pochi posti disponibili. L’intero ricavato della serata sosterrà l’attività scientifica promossa dalla FFC. Per confermare la propria partecipazione o ricevere informazioni, contattare Daniele La Lota al numero 338 6325645.

Valuta questo articolo