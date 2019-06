Trattore si ribalta in un canale: muore un 53enne

1 Giugno 2019 22:46

Un 53enne di Reggio Emilia è morto nel pomeriggio all’interno di un canale irriguo incastrato dal trattore che conduceva in un proprio podere agricolo di via Comparoni

Un uomo di 53 anni di Reggio Emilia, è morto nel pomeriggio all’interno di un canale irriguo, incastrato dal trattore che conduceva in un proprio podere agricolo di via Comparoni della frazione Gavasseto di Reggio Emilia. L’uomo – stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Corso Cairoli – mentre si trovava alla guida del trattore, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in un canale pieno d’acqua. L’uomo e’ rimasto incastrato all’interno del mezzo ed e’ morto. A dare l’allarme, un vicino che si è accorto della presenza del trattore ribaltato nel canale. Sul posto, oltre ai carabinieri di Reggio Emilia è intercenuto il personale del 118 e i vigili del fuco. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri reggiani coordinati dalla Procura di Reggio Emilia.

(Adnkronos)

