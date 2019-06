Tragico incidente a Taormina: muore motociclista 33enne

3 Giugno 2019 22:38

Taormina, centauro 33enne perde la vita in un incidente stradale in via Pirandello

Tragico incidente questa sera in via Piradello a Taormina. Il bilancio è di un morto. A perdere la vita un centauro 33enne. Si tratta di Davide Biuso, originario di Mascali. Il giovane lavorava come chef in un noto locale di Taormina. Il fatale impatto è avvenuto prima delle 19, Biuso viaggiava in sella alla sua moto quando è si è scontrato contro una Seat Leon. Ancora in corso di accertamento le dinamiche del sinistro. Secondo un primaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’auto abbia svoltato a sinistra repentinamente per fare ingresso in un cancello, tagliando la strada al centauro.

