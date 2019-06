Tragico incidente a Messina: morta ragazza di 20 anni

18 Giugno 2019 08:53

Incidente stradale nella notte a Messina, sulla via Consolare Pompea, all’altezza del villaggio Grotte

Tragedia nella notte a Messina: un incidente stradale si è verificato intorno alle 4 del mattino, sulla via Consolare Pompea, all’altezza del villaggio Grotte, nella zona nord della città.

Una 20enne era a bordo di una Fiat Panda con altre 3 amiche, e, secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada finendo contro un’altra vettura parcheggiata. La giovane è sbalzata dall’abitacolo e per lei non c’è stato nulla da fare. Ferite in modo non grave le amiche. Sul posto anche i vigili del fuoco e carabinieri.

