27 Giugno 2019 21:34

Tragedia in un cantiere edile, muore 56enne. L’uomo è rimasto travolto da un carico di legno che alcuni operai stavano scaricando per la copertura di un tetto

Terribile incidente sul lavoro in un cantiere edile in centro a San Salvo. A perdere la vita un uomo di 56 anni titolare di un’impresa edile. L’uomo è rimasto travolto da un carico di legno che alcuni operai stavano scaricando per la copertura di un tetto. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo