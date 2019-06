Traffico al San Gottardo: 18 chilometri di coda e 3 ore di attesa

8 Giugno 2019 16:24

Alla galleria del San Gottardo si è formata una lunga colonna di vacanzieri diretti a sud per il weekend di Pentecoste. La coda ha raggiunto i 18 chilometri e i tempi di attesa sono di circa tre ore e mezza

Al portale nord della galleria del San Gottardo si è formata una lunga colonna di vacanzieri diretti a sud per il weekend di Pentecoste. La coda ha raggiunto i 18 chilometri e i tempi di attesa sono di circa tre ore e mezza. La colonna si è formata venerdì alle 10 ed è durata tutto il giorno e tutta la notte, ma non ha mai superato i quattro chilometri di lunghezza, ha annunciato da Viasuisse. Verso le 4.00 del mattino un incidente tra Erstfeld e Amsteg ha provocato la chiusura dell’autostrada per circa quattro ore e bloccato il traffico. Un autista che viaggiava verso sud ha perso il controllo del suo veicolo per motivi sconosciuti ed ha sfondato la barriera si sicurezza. Secondo le previsioni, l’ingorgo dovrebbe diminuire lentamente dopo le 14.00 e terminare al più tardi alle 19.00. Anche sull’autostrada A13 del San Bernardino c’è stato un incidente e si sono formate colonne tra Coira e Sufers in direzione sud e su diversi tratti della strada principale fra Coira e San Bernardino.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo