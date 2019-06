Scuole a Messina: l’Istituto Comprensivo di Torrenova aggiunge l’indirizzo musicale

1 Giugno 2019 12:49

Messina, la soddisfazione dell’assessore Grasso: “un’opportunità per tutto il territorio e per i nostri giovani studenti”

“Dal prossimo anno, l’Istituto Comprensivo di Torrenova, che comprende le scuole ricadenti nei Comuni di Torrenova, San Marco d’Alunzio e Capri Leone, attiverà l’indirizzo musicale, con i programmi di clarinetto, sax, chitarra e pianoforte”- lo annuncia l’assessore regionale Bernadette Grasso, che commenta soddisfatta: “Una conquista importante, frutto dell’impegno che in prima persona e da tempo ho profuso, in collaborazione con la Dirigente scolastica, prof.ssa Bianca Fachile, e con il Comitato di coordinamento dell’indirizzo musicale. Oggi- aggiunge l’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica– con soddisfazione, siamo riusciti a conseguire questo auspicato risultato, che arricchisce l’offerta formativa dell’istituto comprensivo e rappresenta un’opportunità per tutto il territorio e per i nostri giovani studenti. Ringrazio anche la UIL Scuola e l’Associazione PentAMusa per il lavoro di squadra che oggi ha dato i suoi frutti”.

